'Сбросили КАБов почти как за весь 2023 год': в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке в начале года

Российские захватчики массово обстреливают Авдеевку Донецкой области управляемыми авиабомбами. Всего за восемь дней россияне выпустили по городу 132 КАБ.

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Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что в последние дни оккупанты увеличили количество штурмов и обстрелов.

"КАБы ориентировочно в конце лета начали лететь в город, в начале сентября. До этого были ФАБы, НУРСы и просто ракеты. За 2023 год в Авдеевку прилетело около 150 КАБов, по-моему, 146. С 1 января за 8 дней - 132 КАБ , – рассказал Барабаш.

Он уточнил, что путинская армия преимущественно топится по центральной части города, где сконцентрированы многоэтажные дома. Под вражеским огнем также находится старая часть Авдеевки, админздания и т.д. В последнее время участились случаи, когда захватчики пытаются попасть именно в дорогу, то есть перебить дорожное полотно.

В то же время, украинские защитники очень эффективно отрабатывают по тылам врага, а также уничтожают склады боекомплектов в приближенных к линии фронта тылах.

Напомним, в Вооруженных силах Украины заявили, что в течение последнего месяца около сотни солдат преступной армии страны-агрессора сдались в плен украинским бойцам на Авдеевском направлении. В Силах обороны ожидают, что в ближайшее время количество пленных будет увеличиваться из-за сильных морозов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что после сравнительного затишья вокруг Авдеевки оккупанты активизировались и начали штурмовать по всем направлениям. Ситуация в городе очень сложная – россияне пытаются пробраться в него по 20 направлениям.

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