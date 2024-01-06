Войска РФ активизировались по всем направлениям в районе Авдеевки: Барабаш рассказал о ситуации. Карта

После относительного затишья вокруг Авдеевки в Донецкой области российские оккупанты активизировались и начали штурмовать населенный пункт по всем направлениям. Ситуация в городе очень сложная – россияне пытаются пробраться к нему из 20 направлений.

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Об этом рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона в пятницу, 5 января. Несколько прошедших дней вокруг Авдеевки наблюдалось относительное уменьшение штурмов, но оккупанты продолжали активно применить артиллерию и наносить авиационные удары.

Барабаш отметил, что 2024 год город встретил с флагом Украины, таким подарком украинские воины сломали все планы российского диктатора Путина захватить Авдеевку до определенной даты.

"Все их дедлайны ломаются с первого дня вторжения. Я уверен, что и дальше будут ломаться. У них (оккупантов. – Ред.) не будет возможности отпраздновать взятие Авдеевки до выборов в РФ, несмотря на количество личного состава и техники, которое они бросают на штурм. Я уверен, что выдержим и выстоим", – подчеркнул чиновник.

В среднем ежедневно россияне наносят около 20 лишь авиабомбовых ударов по Авдеевке, всего с разного вооружения оккупанты бьют по 100 раз. Город с каждым днем становится все более непригодным для жизни.

Однако, по данным начальника администрации, в Авдеевке остается 1169 человек, они не хотят эвакуироваться. Почти все живут в подвалах, прячась от обстрелов.

При этом в городе работает больница, завозят продукты, гигиену, есть все необходимые лекарства.

Как сообщал OBOZ.UA, в плен попал оккупант Александр Конух – дважды судимый житель села Верховая в РФ, отсидевший за то, что зарезал зятя, а второй срок отбывал за убийство топором товарища. Ему удалось выжить, находясь в составе штурмовой группы, отправленной российскими командирами на верную смерть.

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