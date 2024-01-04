Сборный образ армии РФ: под Авдеевкой ВСУ взяли в плен дважды судимого оккупанта, который рассказал о тактике "мясных штурмов". Видео

В украинский плен попал оккупант Конух Александр Петрович – дважды судимый житель деревни Верховая в Красноярском крае РФ, который отсидел за то, что зарезал зятя, а второй срок отбывал за убийство топором товарища. Ему удалось выжить, находясь в составе штурмовой группы, посланной российскими командирами на верную смерть.

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Видео допроса Александра Конуха 4 января обнародовал Telegram-канал проекта "Хочу жить". Уточняется, что российскому захватчику 42 года (29.12.1981 г.р.), он приписан к 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ.

В армию россиянин попал из исправительной колонии. Там он принял предложение стать частью оккупационных войск и отправиться захватывать Украину.

"Собирательный образ солдата армии убийц и насильников", – отметили в "Хочу жить".

Прибыв в Украину, уголовник ушел на неделю в запой. Командир наказал его, посадив в яму. После солдат получил робу, сапоги, сломанный автомат и один рожок с патронами и пополнил очередную штурмовую группу. Конух выполнял задания в районе Авдеевского коксохима (Донецкая область), где и был взят в плен.

В отличие от сослуживцев, Конуху повезло выжить. По его же словам, из подобных штурмов возвращались единицы. Из 110 человек, отправившихся с ним на войну из колонии, в живых осталось около 10.

Оккупант подтвердил, что его коллеги устраивают "мясные волны". Каждая штурмгруппа состоит из пяти человек. После гибели одной группы, за ней выдвигается следующая пятерка и так далее. По словам россиянина, убитых обычно записывают пропавшими без вести, так как тела "двухсотых" участников "мясных штурмов" не забирают.

Конух утверждает, что уже передумал и жалеет, что подписал контракт и ушел с колонии на "СВО". Он предупредил коллег-зеков, что обещанных денег им не выплачивают – лучше отсидеть свой срок и остаться живым.

Как писал OBOZ.UA:

– 3 января Украине после долго перерыва удалось провести новый обмен пленными – домой вернулись 230 наших воинов и гражданских лиц. Российской стороне передали 248 военнопленных оккупантов.

– В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что с начала полномасштабной войны из плена врага удалось вернуть 2828 наших граждан.

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