Из российского плена за время полномасштабной войны освободили почти три тысячи украинцев – ГУР

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что с начала полномасштабной войны из российского плена удалось вернуть 2828 наших граждан. Этот процесс будет продолжаться и дальше.

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Об этом в среду, 3 января, в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал представитель ГУР Андрей Юсов. Он подчеркнул, что Украина готова использовать все инструменты для освобождения украинских граждан, в том числе и международное посредничество.

Ранее к обменам пленными уже привлекались Турция, Польша, Саудовская Аравия, а в реализации последнего, который состоялся 3 января, важную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Это самый большой обмен, который произошел во время полномасштабного вторжения. Это люди измученные, люди, которые очень настрадались. Но они вытерпели все, они выжили и наконец-то дома. Это и слезы, и дрожащие голоса во время первых звонков к своим родным. Это очень важно, потому что каждый должен вернуться домой. Такой работы еще очень много", – сказал Юсов.

Он добавил, что все 230 украинских военных и гражданских по возвращении на Родину были доставлены в медицинские учреждения. Там им предоставят первую медицинскую помощь и проведут необходимые обследования.

Первые недели после освобождения продлится процесс постизоляционного сопровождения, когда бывшим узникам РФ будут оказывать медицинскую помощь и получать от них важную информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине после продолжительного перерыва удалось провести новый обмен пленными – домой вернулись 230 наших воинов и гражданских. Русской стороне передали 248 военнопленных оккупантов.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пауза в обменах с РФ была длинной, однако никакой паузы в переговорах по поводу них не было. Он подчеркнул, что Украина помнит обо всех гражданах, которые остаются в российской неволе, и продолжит работать над тем, чтобы освободить их.

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