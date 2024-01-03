'Используем каждую возможность': Зеленский рассказал подробности возвращения украинских пленных домой. Видео

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали освобождения из российского плена более 200 наших граждан: военных и гражданских. Он отметил, что пауза в обменах с РФ была длинной, однако никакой паузы в переговорах по поводу них не было.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в среду, 3 января, в своем вечернем обращении к украинцам. Он подчеркнул, что Украина помнит обо всех гражданах, которые остаются в российской неволе.

"Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть наших…Всех наших", – заявил гарант.

Президент рассказал, что домой удалось вернуть воинов Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, пограничников и воинов ВМС. Большинство из них – солдаты и сержанты, но есть среди освобожденных и офицеры.

"Часть из этих наших воинов – защитники Мариуполя и "Азовстали". О части из освобожденных сейчас даже в начале не было сведений, что они в плену. И считалось, что они пропавшие без вести. Очень важно – сохранять надежду", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всю команду, которая работает над тем, чтобы обмены пленными продолжались, а также каждого из наших воинов на передовой, которые берут российских захватчиков в плен, пополняя таким образом обменный фонд. "Чем больше россиян берем в плен, тем результативнее будут переговоры по поводу обменов", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине после продолжительного перерыва удалось провести новый обмен пленными – домой вернулись 230 наших воинов и гражданских. Российской стороне передали 248 военнопленных оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!