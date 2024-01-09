Под Авдеевкой за месяц в плен попало более ста оккупантов, скоро их будет больше, – Штупун

В Вооруженных Силах Украины заявили, что за последний месяц около сотни солдат преступной армии страны-агрессора сдались в плен украинским бойцам на Авдеевском направлении. В Силах обороны ожидают, что в ближайшее время количество пленных будет увеличиваться из-за сильных морозов.

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Об этом 8 января в эфире телемарафона сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По его словам, только накануне в плен сдались 10 российских захватчиков.

"В связи с похолоданием, морозами, ожидаем, что их (россиян. – Ред.) будет намного больше. Очень трудно удержаться в поле с экипировкой, которая есть у большинства оккупантов", – сказал полковник.

Штупун добавил, что захватчики попадают в плен разными способами. В основном выходят сами и пытаются "договорится" с украинскими бойцами. Также есть случаи, когда российских военнослужащих "застают врасплох", но сопротивление они не оказывают.

По словам представителя Сил обороны, в районе Авдеевки армия России уменьшила количество обстрелов из артиллерии и меньше использует ударные беспилотники, что, вероятно, связано с погодными условиями.

Так, ранее на Авдеевском направлении фиксировалось около тысячи артиллерийских обстрелов со стороны вражеских войск, а в последний дни было около 600.

Количество штурмов из-за погоды также стало меньше (было до 60, стало 25).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что после относительного затишья вокруг Авдеевки в оккупанты активизировались и начали штурмовать по всем направлениям. Ситуация в городе очень сложная – россияне пытаются пробраться к нему с 20 направлений.

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