Горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях: Тарнавский рассказал о боях и озвучил потери врага

Российская террористическая армия продолжает атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях с целью захвата новых территорий. Оккупанты активно наносят авиаудары по позициям украинских военнослужащих.

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Только за прошедшие сутки, 14 января, путинские войска сбросили в районе Авдеевки и Марьинки более 40 авиабомб. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, трое суток подряд российские террористы активно наносят авиаудары. Кроме того, враг не прекращает осуществлять штурмовые и наступательные действия. За сутки в районе Авдеевки и Марьинки оккупанты атаковали более 50 раз.

Также Тарнавский подчеркнул, что россияне снова активно задействуют в боях бронетехнику. Среднесуточное количество боевых столкновений держится на уровне около 50 уже неделю. Захватчики наносят сотни ударов по позициям украинских войск, и только за сутки 14 января враг нанес 2 ракетных удара и совершил 715 артиллерийских обстрелов.

В свою очередь украинские защитники продолжают наносить врагу большие потери, особенно в живой силе. Только за сутки потери захватчиков в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" составили 485 человек и 44 единицы военной техники.

Тарнавский уточнил, что за 14 января россияне потеряли 6 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы и 23 дрона. Кроме того, был уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.

Напомним, российская оккупационная армия сосредоточила на востоке Украины десятки тысяч военных. При этом на сегодняшний день ключевым направлением для врага является город Часов Яр в Донецкой области. Враг продолжает атаковать позиции украинских сил, но применяет в основном пехоту, а не технику.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России на Таврическом направлении увеличили применение беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики массово обстреливают Авдеевку Донецкой области управляемыми авиабомбами. Всего за восемь дней 2024 года россияне выпустили по городу 132 КАБ.

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