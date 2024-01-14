Стянули 80 тысяч оккупантов: Калашников назвал ключевое направление врага на Донбассе

Российская оккупационная армия сосредоточила на востоке Украины десятки тысяч военных. При этом на сегодняшний день ключевым направлением для врага является город Часов Яр в Донецкой области.

Видео дня

Враг продолжает атаковать позиции украинских сил, но применяет в основном пехоту, а не технику. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, путинские террористы продолжают давить в направлении Часового Яра. Сейчас на этом участке фронта враг сконцентрировал более 80 тыс. личного состава.

"У них ключевое направление – это Часов Яр. Они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодняшний день оно составляет примерно 80 тыс. личного состава. Сюда они перебросили силы своего добровольческого штурмового корпуса. Мы можем говорить, что они будут пытаться нас продавить", – сказал Калашников.

При этом он отметил, что россияне стали меньше применять механизированную компоненту во время штурмов украинских позиций. Это объясняется большими потерями техники, ведь вражескую колонную можно обнаружить с помощью дрона.

Поэтому сейчас оккупанты пытаются атаковать малыми группами, вплоть до одного отделения. При этом иногда россияне бросают в штурм сразу целую роту.

"Они пытались и на Авдеевском направлении, и на Бахмутском механизированной компонентой продавить нашу оборону. Но все их механизированные штурмовые колонны были уничтожены, потому что БПЛА разведка все-таки их выявляет и наносится огневое поражение. Поэтому они были вынуждены перейти к таким малым штурмовым группам в составе от отделения до роты", – отметил Калашников.

Напомним, российские захватчики массово обстреливают Авдеевку Донецкой области управляемыми авиабомбами. Всего за восемь дней 2024 года россияне выпустили по городу 132 КАБ.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России на Таврическом направлении увеличили применение беспилотников. За сутки 12 января воины Сил обороны Украины уничтожили там 56 дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!