Оккупанты запустили по Украине 41 ракету, силы ПВО сбили 21: баллистика не достигла своих целей, - Залужный

Страна-агрессор Россия утром 23 января запустила по Украине 41 средство воздушного поражения разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 21 вражескую ракету.

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Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По разным регионам нашего государства летели крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

23 января оккупационные войска в очередной раз совершили массированную воздушную атаку на Украину. Главнокомандующий отметил, что в общей сложности захватчики запустили 41 средство воздушного нападения. Большинство ракет были тех типов, которые атакуют по баллистической траектории в частности:

- 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – в направлении Харьковщины;

- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);

- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. – в направлении Харьковщины и Сумщины;

- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская обл.)

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область – РФ).

Защитники украинского неба уничтожили:

- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

- 5 баллистических ракет "Искандер-М":

- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Отмечается, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 января в Киеве прогремели взрывы. Во время масштабной воздушной тревоги работали силы ПВО. Позже стало известно о пожаре в Святошинском районе, прилете в Печерском, есть пострадавшие.

Также 23 января во время массированной атаки оккупантов раздавались взрывы в Харькове. В результате ракетного удара по региону пострадали дети. Также было зафиксировано повреждение газопровода. В одном из районов русские террористы разрушили детскую санаторную школу. Также полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. На месте теракта работают спасатели.