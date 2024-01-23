Оккупанты ударили по Харькову и пригороду, разрушен подъезд многоэтажки, горит газопровод: среди раненых – дети. Фото и видео

Утром 23 января российская террористическая армия устроила очередную ракетную атаку по Украине. Взрывы прогремели, в том числе, в Харькове.

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Жителей города призвали оставаться в укрытиях. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, вследствие ракетого удара по региону пострадали дети. Также было зафиксировано повреждение газопровода. В одном из районов российские террористы разрушили детскю санаторную школу.

"Серия ударов по городу и области – горит газопровод, ранены дети. Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы. Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно – двумя ракетами С-300", – написал правоохранитель.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате утренних обстрелов полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. На месте теракта работают спасатели. Сотрудники ГСЧС пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Кроме того, в одной из пострадавших от обстрела частей Киевского района нет света и частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российские террористы нанесли удары по Харькову, вероятно, ракетами Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Кроме того, враг наносил удары по областному центру ракетами С-300.

Около 8:20 глава ОВА сообщил, что в результате российского теракта в Харькове погибли две женщины. Также было госпитализировано 11 человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

Напомним, 23 января РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики-ракетоносители: более 10 Ту-95мс с аэродрома Оленья вылетели в направлении Каспийского моря. Позже стало известно о пусках ракет: взрывы были слышны в Киеве и Павлограде Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Киеве прогремели взрывы. Во время масштабной воздушной тревоги работали силы ПВО. Позже стало известно о пожаре в Святошинском районе.