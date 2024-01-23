В Киеве прогремели взрывы, в результате атаки врага вспыхнули пожары: горят квартиры и авто, есть пострадавшие

Утром 23 января в Киеве прогремели взрывы, во время масштабной воздушной тревоги работали силы ПВО. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Позже стало известно о пожарах в Святошинском районе и не сдетонировавшей боевой части ракеты в одной из квартир, вследствие чего жителей многоэтажки эвакуировали. Прилет зафиксирован в Печерском районе, а падение обломков – в Дарницком, в столице есть по меньшей мере девять пострадавших.

Взрывы в столице раздавались во время масштабной воздушной тревоги, которая была объявлена после 5 часов утра.

К 08:27было известно о девяти пострадавших, одного из них реанимируют.

"В настоящее время 9 человек пострадали в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализировали. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", – рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Впоследствии Попко рассказал, что в результате ракетного удара РФ в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей.

Также, по предварительным данным, повреждены два жилых дома. В нескольких квартирах вспыхнули пожары.

"Детали выясняются. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – призвал Попко.

По словам Кличко, зафиксировано несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район.

"В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонировашую боевую часть ракеты. Происходит эвакуация людей из дома", – рассказал Кличко.

Кроме того, он сообщил о прилете в Печерском районе.

"В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место", – отметил Кличко.

Также последствия атаки были обнаружены в Дарницком районе города: там зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

"Информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются", – отметил Попко.

Кроме Киева, о звуках взрывов сообщили из Павлограда Днепропетровской области и из Харькова.

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