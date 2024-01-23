В Павлограде в результате вражеской атаки погиб мужчина, есть пострадавшие

Утром 23 января Россия нанесла ракетные удары по Павлограду в Днепропетровской области. Погиб мирный житель.

Видео дня

Есть также пострадавшие среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Сначала глава ОВА заявил о двух погибших горожанах.

"В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших. Есть пострадавшие. Вся информация – после отбоя. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте в безопасных местах", – написал он.

Однако впоследствии данные были уточнены: один из считавшихся погибшим выжил.

"В Павлограде на эту минуту один погибший. Еще одному мужчине медики пока оказывают всю необходимую помощь! Он жив", – написал Лысак в 08:17.

Новость дополняется