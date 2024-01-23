Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Шостки на Сумщине

Во время ракетной атаки утром 23 января российские войска ударили по городу Шостка Сумской области. Там поражены объекты критической инфраструктуры.

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На месте прилетов работают все необходимые службы, информация о последствиях устанавливается. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 23 января в 7.05 утра агрессором был нанесен ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостки. На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – отмечено в сообщении.

Напомним, Россия устроила новую атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты с Ту-95МС и атаковали баллистикой.

Громко было в Киеве, кроме того, звуки взрывов звучали в Харькове. В Киеве на 10:30 сообщали о 18 раненых, в Харькове же на тот момент было известно, что Россия убила трех человек и ранила более 40 мирных жителей.

Под вражеским ударом находились также Павлоград и Павлоградский район Днепропетровской области. В райцентре захватчики убили 43-летнюю женщину. Повреждения получили инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

Всего во время утренней атаки оккупанты запустили по Украине 41 ракету (подавляющее большинство летели по баллистической траектории). Силы ПВО сбили 21 из них.