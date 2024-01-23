Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Шостки на Сумщине
Во время ракетной атаки утром 23 января российские войска ударили по городу Шостка Сумской области. Там поражены объекты критической инфраструктуры.
На месте прилетов работают все необходимые службы, информация о последствиях устанавливается. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
"Сегодня, 23 января в 7.05 утра агрессором был нанесен ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостки. На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – отмечено в сообщении.
Напомним, Россия устроила новую атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты с Ту-95МС и атаковали баллистикой.
Громко было в Киеве, кроме того, звуки взрывов звучали в Харькове. В Киеве на 10:30 сообщали о 18 раненых, в Харькове же на тот момент было известно, что Россия убила трех человек и ранила более 40 мирных жителей.
Под вражеским ударом находились также Павлоград и Павлоградский район Днепропетровской области. В райцентре захватчики убили 43-летнюю женщину. Повреждения получили инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.
Всего во время утренней атаки оккупанты запустили по Украине 41 ракету (подавляющее большинство летели по баллистической траектории). Силы ПВО сбили 21 из них.
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