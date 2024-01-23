Россия подняла в воздух Ту-95МС, осуществлены пуски ракет: в Украине объявлена масштабная тревога

Россия 23 января подняла в воздух стратегические бомбардировщики-ракетоносители: более 10 Ту-95мс с аэродрома Оленья вылетели в направлении Каспийского моря. Позже стало известно о пусках ракет.

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В Украине начала распространяться воздушная тревога. Об угрозе сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Ракетная опасность в южных и восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно!" – отмечено в сообщении.

Около 05:30 мониторинговые каналы сообщили о возможных первых пусках.

"Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из района Саратовской области. Ожидаем вхождение крылатых ракет в воздушное пространство через час", – говорится в сообщении, появившемся в 05:27.

А уже в 06:02 в Воздушных силах рассказали, что первая группа российских ракет зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области, двигались они в направлении Полтавской области.

В частности, об опасности предупредили жителей Миргорода: в направлении города двигалась ракета, предположительно Х-59.

Кроме того, по состоянию на 06:00 утра было известно о взлете бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка (Калужская область).

"Предварительно в воздушном пространстве РФ – 2 Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область). Еще ракета в Сумской области – курс западный. Первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области, курс западный", – отметили в Воздушных силах в 06:17.

По состоянию на 06.25 первая группа ракет фиксировалась на границе Киевской и Черкасской области, курс юго-западный.

Вторая – в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

Уже в 06:33, по данным ВС ВСУ, первая группа ракет зашла в воздушное пространство Винницкой области, курс западный. Вторая группа фиксировалась на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.

"Ракеты двигаются по границе Киевской и Черкасской областей", – добавили в Воздушных силах.

В 06:44 в ВС ВСУ сообщили о вероятных повторных пусках крылатых ракет с Ту-95мс из района Каспийского моря, а также о том, что первая группа ракет из Винницкой области вернула на северо-запад – на Староконстантинов Хмельницкой области.

В 06:49 первая группа ракет в Винницкой области сменила курс на север. Вторая группа зашла в воздушное пространство Винницкой области, курс юго-западный.

В 06:55 первая группа ракет в Житомирской области сменила курс на Киев

Около 5 часов утра Telegram-канал "Николаевский Ванек" констатировал, что в воздухе фиксировались 12 бортов ТУ-95мс. Двумя группами по шесть бортов они летели в направлении Каспийского моря. На момент сообщения ракетоносители находились в воздушном пространстве Саратовской области.

После 05:15 в регионах Украины начали объявлять воздушную тревогу: "краснеть" страна начала с юга и востока. Около 05:45 тревога охватила центр и север, а после 06:10 она распространилось и на западные регионы.

Новость дополняется.

Напомним, около 4 часов утра 23 января войска РФ ударили баллистикой по Харькову.. В городе прогремели взрывы. Как стало известно позже, оккупанты били по району жилой и гражданской застройки Харькова. Известно об одном поврежденном доме. На месте прилетов сразу начали работать профильные службы.