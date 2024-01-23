В Харькове выросло количество жертв ракетного удара РФ: фото и видео с места трагедии

В результате российской террористической атаки на Харьков утром 23 января возросло количество жертв. Пока известно о 6 погибших из-за ракетного удара по гражданским домам.

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Об этом сообщили в Харьковской ОВА. Шестой жертвой стала 21-летняя женщина. Ее тело спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома.

По обновленным данным, в больницах города находится 28 человек, среди них 3 детей в возрасте 10, 12 и 17 лет. В общей сложности среди взрослых 4 человека находятся в тяжелом состоянии.

Обстрел привел к повреждению более 100 многоэтажных зданий, а также приостановил электроснабжение около 11 тысяч абонентов. Из них 10 тысяч уже снова имеют электричество, и к концу дня планируется восстановление остальных.

Взрывная волна привела к разбиению более 3 тысяч окон. Сейчас более 300 из них уже отремонтировали работники коммунальных служб. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-под завалов разрушенного российской ракетой дома извлекли мужчину. Он рассказал, что под завалами еще находятся его жена и ребенок.

Напомним, утром 23 января российская террористическая армия устроила очередную ракетную атаку по Украине. Взрывы раздались, в частности, в Харькове. В результате теракта в областном центре погибли 5 человек, еще более полусотни получили ранения. По предварительным данным, путинские террористы нанесли удары ракетами Х-22.

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