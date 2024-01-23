В Харькове из-под завалов дома спасли мужчину: под руинами остаются его жена и ребенок

В Харькове из-под завалов разрушенного российской ракетой дома вытащили мужчину. Он живой.

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Рассказал, что под завалами еще находятся его жена и ребенок. Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, 23 января российские террористы устроили очередную ракетную атаку по Украине. Взрывы раздались, в частности, в Харькове. В результате теракта в областном центре погибли 5 человек, еще десятки получили ранения. По предварительным данным, россияне нанесли удары ракетами Х-22.

В одном из районов города российские террористы разрушили детскую санаторную школу. Также повреждены жилые дома в частном секторе. Одна из ракет попала в газопровод.

Также в результате утренних обстрелов полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. На месте теракта работают спасатели. Сотрудники ГСЧС пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Киевщине в результате российской атаки 23 января повреждены жилые дома, автомобили, заведения, ранены. В общинах области есть пострадавшие и падение обломков ракет.

– В ночь на 23 января оккупанты сбросили управляемые бомбы на два населенных пункта Бериславского района Херсонщины. В результате атаки мужчина получил контузию.

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