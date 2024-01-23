Оккупанты сбросили бомбы на два населенных пункта Херсонщины: есть разрушения и пострадавший. Фото
Оккупационные войска России в ночь на 23 января сбросили управляемые бомбы на два населенных пункта Бериславского района Херсонщины. Вследствие атаки мужчина получил контузию.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации. Ведомство также обнародовало фото последствий обстрела.
"Ночью оккупанты в очередной раз сбросили управляемые бомбы на два населенных пункта Херсонщины", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, в одном из сел Бериславского района из-за вражеской атаки контузию получил мужчина 1974 года рождения.
В Миловской общине (в Бериславском районе) был прилет в хозяйственную постройку частного предприятия.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Утром 23 января РФ совершила очередную ракетную атаку по Украине, подняв в воздух более десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", которые вылетели в направлении Каспийского моря. Сообщалось о пусках ракет, после чего взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.
– В Харькове вследствие атаки погибли четыре человека, еще более четырех десятков получили ранения.
– В Киеве изветно об одном погибшем и 18 пострадавших.
– Всего за время утренней атаки враг запустил по Украине 41 ракету, подавляющее большинство летели по баллистической траектории. Силы ПВО сбили 21 из них.
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