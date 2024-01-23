Оккупанты сбросили бомбы на два населенных пункта Херсонщины: есть разрушения и пострадавший. Фото

Оккупационные войска России в ночь на 23 января сбросили управляемые бомбы на два населенных пункта Бериславского района Херсонщины. Вследствие атаки мужчина получил контузию.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации. Ведомство также обнародовало фото последствий обстрела.

"Ночью оккупанты в очередной раз сбросили управляемые бомбы на два населенных пункта Херсонщины", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в одном из сел Бериславского района из-за вражеской атаки контузию получил мужчина 1974 года рождения.

В Миловской общине (в Бериславском районе) был прилет в хозяйственную постройку частного предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 23 января РФ совершила очередную ракетную атаку по Украине, подняв в воздух более десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", которые вылетели в направлении Каспийского моря. Сообщалось о пусках ракет, после чего взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

– В Харькове вследствие атаки погибли четыре человека, еще более четырех десятков получили ранения.

– В Киеве изветно об одном погибшем и 18 пострадавших.

– Всего за время утренней атаки враг запустил по Украине 41 ракету, подавляющее большинство летели по баллистической траектории. Силы ПВО сбили 21 из них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!