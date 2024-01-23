Войска РФ ударили баллистикой по Харькову, прогремела серия взрывов: первые подробности

Оккупационные войска России утром в понедельник, 23 января, ударили по Харькову баллистическим вооружением. Взрывы в областном центре прогремели в 4:00. Под удар врага попала жилая и гражданская застройки.

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Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. "В Харькове серия взрывов", – говорится в его сообщении.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram также подтвердил, что российские войска наносили удары по Харькову. "Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях!" – написал он.

Позже Терехов уточнил, что оккупанты били по району жилой и гражданской застройки Харькова. Известно об одном поврежденном доме. На месте прилетов работают профильные службы.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник отметил, что информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

"На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Но угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", – говорится в его сообщении.

В Воздушных силах ВСУ объявили ракетную опасность в Харьковской и Сумской областях. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" заявил, что оккупанты, по предварительной информации, ударили по Харькову из С-300.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января российские самолеты сбросили четыре управляемых авиабомбы на одно из сел в Миловской общине Херсонской области. Под удары попали жилые дома, некоторые полностью разрушены.

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