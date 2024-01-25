Войска России ищут пробелы в украинской ПВО после остановки помощи от США – Пентагон

Оккупационные войска России проводят пробные атаки с применением ракет и ударных-дронов, пытаясь найти слабые места в системе противовоздушной обороны Украины. Республиканцы в Конгрессе США до сих пор не одобрили президентский запрос на дополнительную помощь Украине, что играет на руку россиянам.

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Об этом сказала Селеста Валландер, помощник министра обороны США в среду, 24 января, передает Reuters. По ее словам, армия России для атак использует баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Кроме того, Россия, по ее словам, пытается заставить Вооруженные силы Украины расходовать дорогостоящие боеприпасы и средства противовоздушной обороны для отражения атак. Однако попытки россиян, как отметила Валландер, пока не был успешными.

"Пока им это не удалось. За последние несколько лет украинцы получили большой опыт того, как справляться с такого рода нападениями со стороны России", – заявила она журналистам.

Как напомнили журналисты, заявления Валландер прозвучали в тот момент, когда члены Республиканской партии в Конгрессе заблокировали экстренное финансирование для Украины, которое запросил президент Штатов Джо Байден. Речь идет про $61 млрд.

Отвечая на вопрос о том, создала ли эта помощь дефицит для Украины, Валландер сказала, что союзники США активизировали усилия, чтобы помочь устранить некоторые дефициты. Но она также признала обеспокоенность внутри Украины.

"Они считают, что у подразделений нет необходимых им запасов. Это одна из причин, по которой мы сосредоточились на необходимости ответить на вопросы Конгресса, чтобы они могли продвинуться вперед по решению о принятии дополнительного финансирования", – добавила помощница главы Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском Институте изучения войны считают, что устроив массированную ракетную атаку на Украину 23 января, Москва, вероятно, преследовала цель пробить украинскую ПВО. Об этом свидетельствует тот факт, что вместо комбинирования ракет и дронов-камикадзе российские войска на этот раз применяли "приманки".