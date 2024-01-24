В ISW назвали главную цель удара РФ по Украине 23 января и рассказали, на поставки ракет из каких стран делает ставку Кремль

Устроив массированную ракетную атаку на Украину 23 января, Москва, вероятно, преследовала цель пробить украинскую ПВО. Об этом свидетельствует тот факт, что вместо комбинирования ракет и дронов-камикадзе российские войска на этот раз применяли приманки.

Видео дня

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW). Аналитики также отметили, что Кремль продолжает прилагать усилия по закупке баллистических ракет у Северной Кореи и Ирана.

Во время ракетной атаки 23 января, отметили в ISW, Россия предположительно пыталась пробить украинскую ПВО. В ходе атаки были запущены четыре ракеты С-300/С-400, 15 крылатых ракет Х-101/555/55, восемь крылатых ракет Х-22, 12 баллистических ракет "Искандер" и пять Х-59/Х-31. Из них, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, силам ПВО удалось сбить все Х-101/555/55, пять "Искандеров" и две Х-59.

Аналитики также обратили внимание на то, что эта массированная атака стала первой за последние месяцы, когда вместе с ракетами Россия не запускала иранские дроны-камикадзе, которые россияне часто используют, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

В то же время в российских источниках появилось видео, на котором, как утверждается, российская ракета выпускает в воздухе "приманку". Схожие кадры с российской ракетой Х-101 были сняты также в конце декабря.

"Этот ударный пакет, возможно, использовал приманки вместо дронов Shahed, чтобы экспериментировать с эффективностью использования таких приманок и сохранения Shahed для других целей. Похоже, что украинские силы недавно адаптировались к новым российским ударным комплексам, и российские войска, вероятно, продолжают экспериментировать с новыми ударными пакетами с разными средствами проникновения через украинскую ПВО и заставляют Украину разворачивать системы ПВО в определенных местах", – обозначили аналитики цель, которую преследовали захватчики во время атаки 23 января.

В ходе атаки россияне применяли и баллистические ракеты. Поэтому в Воздушных силах снова подчеркнули, что Украина нуждается в дополнительных средствах для защиты от таких ракет.

Тем временем Россия ищет способы пополнить свой баллистический арсенал, отметили аналитики.

"ISW продолжает считать, что Россия, вероятно, пытается приобрести больше баллистических ракет за границей, в частности, у Ирана и Северной Кореи, поскольку баллистические ракеты могут быть более успешными при поражении украинских целей при некоторых обстоятельствах", – резюмировали эксперты.

Напомним, ранее в ISW заявили, что в России ищут способы "вырваться" из ситуации позиционной войны. Однако сделать это захватчикам мешают удары, которые украинские воины наносят по скоплениям вражеских сил размером свыше батальона с помощью беспилотников.

Это не позволяет оккупантам сконцентрировать достаточное количество сил для прорыва украинских линий обороны.