В России ищут способы 'вырваться' из ситуации позиционной войны, но у войск Путина большие проблемы – ISW

Российские военные блоггеры утверждают, что российская армия пытается компенсировать те удары, которые испытывает от украинских беспилотников, чтобы выйти из позиционной войны. Однако им это не удается, ведь украинские войска атакуют все скопления вражеских сил, превышающие размер батальона.

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Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). К тому же, украинские войска атакуют скопление российских сил даже в ближнем тылу.

По словам российского военного блогера, войскам РФ нужно разобраться, как выйти из позиционной войны, однако оккупантам сложно сконцентрировать достаточное количество сил для прорыва украинских линий, поскольку украинские войска сразу наносят удар по скоплениям сил, превышающим размер батальона.

Украинские силы также атакуют небольшие российские группы, состоящие из одного-двух пехотных рот и 10 бронемашин, используя для этого беспилотники. Это наносит препятствия российским войскам даже достичь передовых оборонительных рубежей украинцев.

Российский милблогер посетовал, что для российских войск единственным решением в такой ситуации остается атака 10-20 пехотинцев с бронетехникой, которая поддерживала б их на "экстремальном" расстоянии позади пехоты.

Военный блоггер, связанный с Кремлем, выразил согласие с первым блогером, указывая, что украинское технологическое развитие усложняет концентрацию нескольких дивизий российских войск в определенном географическом районе, чтобы ВСУ не обнаружили концентрацию этих сил и не атаковали.

Российский милблогер отметил, что для того чтобы выйти из позиционной войны российским войскам необходимо получить преимущество в косвенном огне над украинскими войсками, а также модернизировать систему командования и управления. Он акцентировал на том, что российским войскам на передовой необходимо иметь быструю связь для минимизации времени между обнаружением и поражением цели, и эти изменения могут произойти только при существенных изменениях в процессах С2.

Характеристики и проблемы, определенные российскими блоггерами во время последних обсуждений, переплетаются с многочисленными системными трудностями, с которыми российская армия сталкивается в течение длительного времени.

По выводам аналитиков, нет никаких указаний на то, что российское военное руководство значительно улучшило любую из выявленных проблем на операционном уровне, необходимом для прорыва позиционного фронта в одной или нескольких зонах театра военных действий.

Однако недавно российские войска продемонстрировали свою способность добиваться ограниченных тактических успехов во время интенсивных наступательных операций, несмотря на эти системные трудности, в частности, под Купянском (Харьковская область) и Авдеевкой (Донецкая область).

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 января силы противовоздушной обороны Украины сбили одну из шести дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия пыталась атаковать наши регионы. Атака началась вечером 23 января и продолжалась около четырех часов.

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