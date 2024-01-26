За сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На линии фронта накануне, 25 января, произошло 82 боевых столкновения. Горячее всего было на Марьинском направлении: там защитники отбили 25 вражеских атак.

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Тем временем украинские ракетчики продолжают "демилитаризировать" вражеские войска: накануне они нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы и техники противника и поразили важную цель. Что происходит на фронте, рассказали в Генштабе в новой утренней оперативной сводке.

За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать позиции Сил обороны и населенные пункты Украины из разных видов вооружений. За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданских, а также разрушения и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Из авиации враг бил по населенным пунктам Комиссарово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздоловка, Дружковка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Пруды Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что же касается ситуации на линии фронта – там накануне произошло 82 боевых столкновения.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении Силы обороны отразили 6 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак врага неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток оцепить Авдеевку, и наносят оккупантам значительные потери.

Накануне украинские воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степовое, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, там отбито 25 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага юго-восточнее Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают расширять плацдарм. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по одной важной цели врага", – отметили в Генштабе.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что оккупанты продвинулись возле Авдеевки, но у ВСУ тоже есть успехи.

Так, по данным аналитиков, российские войска продвинулись юго-западнее Степного (к северо-западу от Авдеевки) и на улице Спортивной в самом южном жилом районе города. А ВСУ продвинулись на 100 метров возле ресторана "Царская охота".