Оккупанты продвинулись возле Авдеевки, но у ВСУ тоже есть успехи: в ISW оценили ситуацию. Карта

На Авдеевском направлении войска РФ недавно продвинулись к северу и на южные окраины Авдеевки. В тоже время Силы обороны Украины добились успехов к югу от населенного пункта, который враг пытается захватить.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, оккупационные российская армия, похоже, готовится прорваться через город после того, как не смогла его окружить.

Они ссылаются на кадры с геопривязкой от 25 января, на которых видно, что российские войска продвинулись к юго-западу от Степового (к северо-западу от Авдеевки) и по улице Спортивной в самом южном жилом районе города. А украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что тем временем ВСУ продвинулись на 100 метров возле ресторана "Царская охота".

Российские источники накануне утверждали, что украинские силы контратаковали ВС РФ, чтобы вернуть ранее утраченные позиции возле ресторана в течение предыдущих трех дней.

Позиционные бои в это время продолжались в районе Новобахмутовки и Степового, на южной окраине Авдеевки, южнее города в районе Опытного и Спартака, западнее – возле Северного, юго-западнее – вблизи Невельского и Первомайского.

Официальный представитель Национальной гвардии Украины полковник Руслан Музычук рассказал, что российские силы используют немного меньше бронетехники под Авдеевкой и больше полагаются на небольшие группы пехоты для ведения разведки и нападений. По его словам, в течение дня враг провел возле Авдеевки 10 атак, используя различные тактики. Украинские военные уже наблюдали, что российские силы в этом районе регулярно используют комбинацию различных тактик во время наступательных операций.

Сообщается, что ныне под Красногоровкой действуют подразделения 132-й и 1-й мотострелковых бригад (1-й армейский корпус "ДНР") и 55-й мотострелковой бригады (41-я общевойсковая армия). Захватчики с подразделения разведывательно-штурмовой бригады "Ветеран" (так называемый добровольческий штурмовой корпус) действуют в районе "Царской охоты". Также возле Авдеевки наблюдали части 9-й мотострелковой бригады (1-й АК "ДНР").

"Российские войска, похоже, готовятся прорваться через Авдеевку после того, как не смогли окружить населенный пункт. Недавно они сосредоточили наступательные операции на южном жилом районе города и добились там незначительных успехов. По-прежнему они атакуют северный и южный фланги Авдеевки, но темпы намного ниже масштабов первых волн российских механизированных атак на них осенью 2023 года", – оценили аналитики ISW.

По их мнению, общий темп российских наступательных операций предполагает, что враг отдал приоритет боевым действиям через Авдеевку – блоку за кварталом из южного жилого района города, вместо того, чтобы пытаться далее окружить его с юго-запада или севера, где он добился лишь ограниченных успехов.

Считается, что оккупанты могут попытаться повторить истощающие лобовые атаки легкой пехоты, чтобы добиться тактического успеха с помощью "грубой силы", как делали это во время битвы за Бахмут после прорыва границ города.

Майор МВД Украины Максим Морозов заявил 25 января, что российские войска скопили под Авдеевкой 40 тысяч личного состава и готовятся активизировать наступательные действия. При этом неясно, существенно ли увеличатся темпы продвижения россиян в Авдеевке.

"Будущие бои в городе, скорее всего, будут напоминать недавние случаи боевых действий в городах на востоке Украины, где российские войска проводят истощающие атаки ради незначительной выгоды. Гипотетическая потеря Авдеевки Украиной не будет угрожать расшатыванием ее обороны в Донецкой области, даже если войскам РФ в конечном итоге удастся добиться дорогостоящих тактических успехов в городе в ближайшие месяцы", – пришел к выводу ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, российский пропагандист пожаловался на потери войск РФ под Авдеевкой, заявляя, что они в десять раз больше, чем в ВСУ. Он признал, что это следствие мясных штурмов, в которые командование бросает оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!