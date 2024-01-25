Россияне стащили под Авдеевку десятки тысяч резервов: готовятся к новой битве

Россия стянула под Авдеевку десятки тысяч резервистов. Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве по старым принципам мясных штурмов.

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Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов. По его данным, для штурма Авдеевки захватчики согнали около 40 тыс. резерва.

Морозов говорит, что новый "резерв" окупантов - это заключенные, "Шторм-Z" и "Шторм V". "Также подошел с нуля сформированный танковый пункт, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки", – рассказал офицер.

"Враг предпринимает попытки заезда техники, беспилотные летательные аппараты в больших количествах, разведывательные аппараты типа "Орлан", "Зала" и "Ланцеты". Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась, с применением огромного количества КАБов" , – подчеркнул Морозов.

Как сообщал OBOZ.UA, потери российских войск под Авдеевкой в десять раз превышают потери Сил обороны Украины. Это стало следствием мясных штурмов укрепленных позиций украинских воинов, совершаемых оккупантами.

За таможенные сутки на Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки неподалеку от Авдеевки и еще 5 – вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.