ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра: за день отбили семь вражеских штурмов – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки сошлись с российскими оккупантами в 50 боевых столкновениях. Отдельно на Херсонском направлении враг в попытках выбить украинские подразделения по плацдармам на левобережье Днепра совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 700-е сутки широкомасштабной агрессии РФ. Как сообщается, враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники, но без успеха.

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 53 обстрела из РСЗО по населенным пунктам Украины (к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения).

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Он нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Земляной Яр, Зибино, Красное Первое Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Улица, Чуйковка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Владимировка, Басовка, Поповка Сумской области; Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочково, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки возле Дибровы Донецкой области и еще 5 – в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак вблизи Васюкивки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечи Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населённых пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки недалеко от Авдеевки и еще 5 - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Северного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Максимилиановки, Георгиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах Старомайорского и Ровно Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Мала Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг совершил 7 безуспешных штурмов плацдармов наших войск на левобережье Днепра. Также РФ нанесла авиационных ударов в районах населенных пунктов Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав Херсонской области. , Садовое Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. На борту транспортника, по утверждениям России, находилось более 60 украинских военнопленных. Однако ряд фактов вызывают сомнения в правдивости этой информации.

В украинском Координационном штабе по обращению с пленными заявили, что сейчас собирают и анализируют информацию россиян о пребывании на борту Ил-76 украинских пленных. До оглашения официальных заявлений или комментариев украинцев просят не распространять непроверенную информацию.

Россияне зафиксировали момент падения самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего ракеты С-300. Борт загорелся в воздухе, а после его удара о поверхность в небо поднялся огненный гриб.

Однако военный эксперт заявил, что разбившийся в Белгородской области самолет Ил-76 взлетал, а не приземлялся, проведение никаких обменов не планировалось, а на фото с места происшествия не видно тел "десятков человек", якобы находившихся на борту.