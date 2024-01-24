'Шел на взлет, а не приземление': Коваленко разоблачил ложь РФ о катастрофе Ил-76 и указал на важные нюансы

Заявления российского минобороны об украинских военнопленных на борту упавшего 24 января в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 являются фейком. Самолет взлетал, а не приземлялся, проведение обменов не планировалось, а на фото с места происшествия не видно тел "десятков человек", якобы находившихся на борту.

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А характер разрушений, понесенных самолетом, указывает на то, что произошла мощная детонация. Об этом в комментарии OBOZ.UA заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Он отметил, что потеря каждого военно-транспортного Ил-76 для России является очень болезненной потерей. К тому же каждый потерянный самолет для РФ является еще и фактором унижения. Особенно если теряют россияне свою авиацию на собственной же территории, якобы прикрытой российской ПВО.

Именно с этим связан тот факт, что на этот раз в России снова начали плодить массу фейков относительно случившегося.

Коваленко отметил, что на 99,9% уверен в том, что россияне соврали о пребывании на борту Ил-76 украинских военнопленных.

"Авиацией не перевозят военнопленных. Их перевозят либо по железной дороге, либо автомобильным транспортом. К тому же, согласно сообщениям министерства обороны Российской Федерации, на 65 пленных было 3 конвоира. Это нереально. Любой офицер федеральной службы охраны расскажет, что это должно было быть несколько раз больше конвоев. Не может же 65 пленных быть под контролем троих человек. Пусть они и вооружены, пусть у них есть оружие", – отметил он.

Особенно бессмысленно выглядят рассказы о трех конвоировах на почти семи десятков человек, если эти люди находятся на борту самолета, считает Коваленко. Ведь те, кого перевозят в самолете, могут его захватить, устроить теракт и т.д. Так что версия, озвученная МО РФ, выглядит слишком фантастической с точки зрения рисков.

При этом на первых фото с места падения самолета не видно ни одного тела.

"Конечно, когда появилось первое фото с места падения Ил-76, мы не увидели там ни одного тела. Ни одного тела там нет по полю! Хотя это фактически 74 человека (с экипажем и конвоирами. – Ред.) должны были быть в самолете", – отметил Коваленко.

Он напомнил другие авиакатастрофы, в частности, сбитый малазийский "Боинг" рейса МН-17. На фотографиях с места, где он упал после поражения террористами, видны и обломки самолета, и фюзеляж, и тела находившихся на борту: останками людей поле было просто "усеяно".

Да и после катастрофы с частным самолетом главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина тела на фото были видны – несмотря на то, что сам самолет был небольшой, а на его борту было всего 10 человек.

"А здесь 70, более 70 тел – и их нет ни на одном из тех фото, что мы видели. Это говорит о том, что весь экипаж находился именно непосредственно в кабине самолета. И погиб в кабине самолета", – подчеркнул Коваленко.

Он также обратил внимание на то, что самолет взлетал, а не приземлялся.

"Если бы он шел на приземление, это можно было говорить о перевозке чего-нибудь. Например, если они говорят о военнопленных, то их перевезли, чтобы обменять. Но, опять же, он должен был идти именно на приземление. И самое главное, никаких в перспективе обменов не предполагалось", – подчеркнул эксперт.

Коваленко резюмировал, что версия с военнопленными на борту Ил-76 является фейком. Вместо этого версия с перевозкой этим транспортником ракет для комплексов С-300 куда больше похожа на правду.

Поскольку Ил-76 взлетал, у него должны быть полные топливные баки, так что детонация, подчеркнул эксперт, была бы в любом случае. Однако есть определенные маркеры, заставляющие усомниться, что детонировали только они.

"Есть информация, что на борту этого самолета были ракеты С-300, в комплексы С-300. И те фото, которые мы сейчас можем увидеть открытых источников, они демонстрируют большой разлет именно фюзеляжа. Он не компактно как-то размещается в месте взрыва. Его разбросало по полю километров на 5, даже больше, на 10, по разным источникам, что говорит о том, что кроме детонации топлива, была еще и детонация боекомплекта, который находился на борту самолета. Поэтому я уверен, что он перевозил какое-то оружие, которое и детонировало", – резюмировал Коваленко.

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