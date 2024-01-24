В ГУР подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен пленными: информация об их возможном пребывании на борту Ил-76 проверяется

В Главном управлении разведки подтвердили, что сегодня, 24 января, готовился обмен пленными между Украиной и Россией. Могли ли быть украинские военные на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76, сейчас выясняется.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в ГУР МО Украины. Представитель разведки Андрей Юсов констатировал, что на данный момент запланированный обмен не происходит.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил, что вопрос пребывания украинских пленных на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 выясняется. Он призвал представителей СМИ и украинцев не делать досрочных выводов и доверять только официальным источникам, а также не распространять недостоверную информацию.

Россияне заявили, что на борту самолета Ил-76 было 75 человек (по предварительной версии, 63 человека), из которых 5 – члены экипажа. Они погибли.

Затем пропагандисты начали активно распространять заявление минобороны РФ о том, что в самолете были украинские военнопленные. Однако во вброс о пленных на борту не поверили даже обычные россияне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Александр Коваленко считает, что заявления российского минобороны об украинских военнопленных на борту упавшего в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 являются фейком. По его словам, самолет взлетал, а не приземлялся, проведение никаких обменов не планировалось, а на фото с места происшествия не видно тел "десятков человек", якобы находившихся на борту.

– Известно, что самолет Ил-76 загорелся прямо в воздухе. Момент падения самолета попал на видео.

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