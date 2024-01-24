'Враг коварный': Лубинец выступил с важным призывом на фоне российских заявлений о крушении Ил-76

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал информацию о пребывании украинских пленных на борту разбившегося в Белгородской области РФ самолета Ил-76. Он подчеркнул, что соответствующий вопрос выясняется.

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В своем Telegram обмудсман призвал представителей СМИ и украинцев не делать досрочных выводов и доверять только официальным источникам, а также не распространять недостоверную информацию.

"Информационная война – не менее важна, чем борьба на фронте", – подчеркнул Лубинец.

"Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасающие методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации", – призвал Лубинец, добавив, что позже предоставит более подробную информацию.

Напомним, что 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. На борту транспортника, по утверждениям России, находилось более 60 украинских военнопленных. Однако ряд фактов вызывает сомнения в правдивости этой информации.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с пленными заявили, что сейчас собирают и анализируют информацию россиян о пребывании на борту Ил-76 украинских пленных. До оглашения официальных заявлений или комментариев украинцев просят не распространять непроверенную информацию.

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