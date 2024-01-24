В десять раз больше, чем у ВСУ: российский пропагандист пожаловался на потери войск Путина под Авдеевкой

Потери российских войск под Авдеевкой в десять раз превышают потери Сил обороны Украины. Это стало следствием мясных штурмов укрепленных позиций украинских воинов, которые совершают оккупанты.

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О реальном соотношении потерь российских и украинских войск на Авдеевском направлении проговорился один из российских "военкоров", расписывая "успехи" оккупационного контингента под Авдеевкой. На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Российский военкор Юрий Котенок признал, что потери российской армии под Авдеевкой в 10 раз превышают потери ВСУ. Еще один аргумент в пользу скорейшего строительства капитальных укреплений по всей линии фронта. Такого соотношения потерь армия РФ не выдержит, она сточит силы и не сможет наступать", – написал Казанский.

Журналист опубликовал скриншот поста "военкора", в котором тот посетовал, что оккупантам не удается продвинуться от Водяного в направлении Первомайского, Тоненького и Северного. Также он расстроен тем, что "противник продолжает удерживать Степовое" – и тешит себя надеждами, что это временно, поскольку "его попытки чахнут с каждым днем".

Также пропагандист заявил, что бои между оккупантами и украинскими воинами идут уже в Авдеевке.

"В самой Авдеевке – городские бои, где противник уже не может нести потери 1 к 10, сидя в обороне", – невзначай сболтнул лишнего "военкор".

Примечательно, что после того, как Казанский запостил скриншот этого сообщения, "военкор" сообразил, что выдал "в эфир" лишнюю информацию – и, похоже, удалил написанное. Однако скриншоты, как говорится, "не горят".

Напомним, ранее о том, что подтвержденные потери армии РФ под Авдеевкой более чем в десять раз превышают потери ВСУ, заявили исследователи Oryx. Такое соотношение потерь аналитики назвали "сумасшедшим и свидетельствующим о несостоятельности военного руководства РФ".

Так, с начала наступления на Авдеевском направлении в октябре оккупационная армия потеряла минимум 531 единицу военной техники. Силы обороны – 43 единицы.

Только боевых бронированных машин россияне потеряли 293 – против 14 потерянных Силами обороны. Потери России в танках составляют не менее 169 единиц, украинские воины потеряли 20 единиц этой техники.