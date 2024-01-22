Подтвержденные потери армии РФ под Авдеевкой более чем в десять раз больше потерь ВСУ – Oryx

Подтвержденные потери российских оккупантов под Авдеевкой более чем в десять раз больше потерь Вооруженных сил Украины. Это наглядно показывает всю несостоятельность военного руководства противника.

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Об этом в понедельник, 22 января, сообщил аналитик группы Oryx Naalsio в своем аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter. По его словам, соотношение потерь российских оккупантов и украинских военных "сумасшедшее и свидетельствует о всей несостоятельности военного руководства РФ".

К примеру, с начала российского наступления на город армия ВС РФ потеряла 531 единицу военной техники, тогда как Силы обороны лишь 43 единицы.

Боевых бронированных машин врага ВСУ отминусовали 293, тогда как сами потеряли 14.

Также оккупанты в районе Авдеевки потеряли 169 танков, тогда как наши защитники остались без 20 танков.

Потери, зарегистрированные в Oryx, получены только на основе визуальных подтверждений по фото и видео.

Напомним, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский накануне рассказал, что на Таврическом направлении враг сосредотачивает штурмы и атаки на Авдеевке и Новомихайловке. В основном прибегает к атакам пехотой, почти без привлечения бронетехники.

Начальник ГУР Кирилл Буданов сказал, что потери России в районе Авдеевки в последние недели значительно выросли. По оценкам американской разведки, с октября противник здесь потерял более 13 тыс. человек и 220 боевых машин.

Офицер 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что под Авдеевкой за последние четыре месяца погибло столько военных РФ, сколько СССР потерял в войне в Афганистане.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали видео одного из самых больших штурмов Авдеевки – исторического сражения, которое произошло в октябре 2023 года. Противник бросил в атаку такое количество техники, которое в XXI веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов. Кадры напоминают фильмы об апокалипсисе.

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