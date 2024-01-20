Потери армии России под Авдеевкой сильно выросли за последнюю неделю, – Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потери войск России в районе Авдеевки на Донетчине в последние недели значительно выросли. В то же время он не стал озвучивать конкретных цифр.

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Соответствующее заявление Буданов сделал в комментарии британской газете Financial Times. Как пишет издание, по оценкам американской разведки, с начала наступления РФ на Авдеевку в октябре 2023 года враг потерял более 13 тыс. человек и 220 боевых машин.

Впрочем, по словам Буданова, в последние недели эти цифры значительно выросли. В то же время он отметил, что не может назвать точное количество.

"Украина занимала сильную оборонительную позицию вокруг промышленного города, где расположен крупный коксохимический завод", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне украинский военный журналист Юрий Бутусов заявил о критической ситуации в Авдеевке. По его словам, враг сумел зацепиться за несколько домов на окраине города: несколько групп оккупантов зашли "без каких-либо масштабных штурмов", поскольку в этом месте не хватает людей и техники. Журналист призвал руководство Украины немедленно отправить подкрепление на этот участок фронта.

– В ISW сообщили, что не обнаружили никаких подтверждений "российского наступления вблизи Авдеевки или в ней самой", там идут позиционные бои.

– Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подтвердил, что враг имеет некоторые продвижения в районе Авдеевки, но ВСУ работают на опережение, отбрасывая оккупантов назад там, где им удается продвигаться.

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