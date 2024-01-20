Игра на истощение: в ISW спрогнозировали следующие действия армии РФ на войне в Украине

Российская оккупационная армия в ближайшее время будет проводить локальные наступательные операции по всей линии фронта. Путинские захватчики попытаются заставить Украину бросить в бой материальные и человеческие резервы для оборонительных усилий.

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В то же время не исключено, что россияне планируют провести более масштабное наступление в Украине летом 2024 года. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По словам представителя командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимира Фитьо, на всей линии фронта от Купянска до Бахмута зафиксировано усиление российских наступательных операций. Несмотря на то, что украинские воины уничтожают российские танки и бронетехнику в огромном количестве, страна-террорист РФ все еще обладает большим резервом ресурсов.

В свою очередь военные аналитики отмечают, что российские войска, вероятно, готовятся к более масштабным действиям на Лиманском направлении в ближайшем будущем. В ISW спрогнозировали, что российские оккупанты также могут активизировать усилия по захвату Купянска в Харьковской области в ближайшие недели

Западные СМИ утверждают, что россияне якобы планируют провести крупномасштабное наступление в Украине летом 2024 года и попытаются захватить остальные территории незаконно аннексированных областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую). Также анонимные источники СМИ заявили, что путинские террористы попытаются оккупировать Харьков.

Напомним, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что заявления Кремля о стремлении к миру с Украиной прямо противоречат действиям Российской Федерации. Поэтому следует ожидать эскалации агрессии России против Украины перед президентскими выборами, которые в РФ запланированы на 17 марта.

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