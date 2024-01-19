'Заявления Кремля прямо противоречат его действиям': в ЕС объяснили, почему не стоит верить Путину в мирные переговоры с Украиной

Заявления Кремля о стремлении к миру с Украиной прямо противоречат действиям Российской Федерации. Поэтому следует ожидать эскалации агрессии России против Украины перед президентскими выборами, которые в РФ запланированы на 17 марта.

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Об этом заявил спикер ЕС Питер Стано на брифинге 19 января. Он отметил, что в настоящее время со стороны Москвы не было никаких реальных признаков мирных усилий.

"Решения и действия Путина четко свидетельствуют, что он намерен продолжать преступную агрессию против Украины. Пока не было никаких реальных признаков мирных усилий с российской стороны. Поэтому Путин не стремится к миру. Во время своей президентской кампании к выборам этой весны, результаты которых , я думаю, уже известны, он будет усиливать агрессивные действия против Украины. Он продемонстрировал это в рождественские и новогодние праздники, а также во время нынешней эскалации, применяя оружие, ракеты, дроны, поражающие все больше инфраструктурных и других гражданских объектов" , - подчеркнул спикер ЕС.

Питер Стано подчеркнул, что ЕС и все международное сообщество должны и дальше поддерживать Украину.

По его словам, встречи советников безопасности по украинской Формуле мира в Давосе имеют большое значение. Ведь такие усилия обращают внимание международного сообщества на преступную войну, которую проводит Россия. Представитель ЕС подчеркнул, что эта агрессия направлена не только против Украины, но и против всей системы международного права и Хартии ООН.

При этом он отметил, что любые мирные инициативы должны уважать базовые принципы международного права, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Комментируя заявления Кремля о готовности к переговорам, представитель ЕС отметил, что словам руководства РФ нельзя верить, поскольку они прямо противоречат действиям российских властей.

"Мы видели, что все эти декларации не сопровождаются никакими действиями. Наши решения должны основываться на том, что они делают. Мы видим, что они продолжают агрессию. Они подрывают Хартию ООН и международное право. Они не уважают жизнь людей и не только в Украине, но и собственных граждан, которых они отправляют на эту преступную войну. Ущерб, нанесенный этой войной российскому населению, огромен, не говоря уже о потерях Украины", - заявил Стано.

По словам спикера, Евросоюз при любых условиях предпочитает поиск мирных решений, но на сегодняшний день "должно ничего" не свидетельствует о стремлении России к миру.

Стано подчеркнул, что Украина является жертвой преступной агрессии, поэтому именно она будет решать, какими могут быть условия, параметры и сроки для любых мирных усилий. Поэтому Евросоюз рассматривает Украинскую формулу мира как наиболее надежную и реалистичную основу для любых мирных переговоров.

"Безусловно, наконец война и конфликт будут завершены за столом переговоров, а не на поле боя. Но позиция Европейского Союза четкая: Украина должна победить в этой войне. Потому что Украина использует законное право на самооборону. Путин заявил, что он хочет стереть Украину с карты мира, прекратить существование украинской нации. Этому нужно положить конец", – заявил спикер ЕС.

Напомним, 14 января в Давосе представители более 80 стран мира обсудили формулу мира для Украины.

Своих представителей на конференцию делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 – Северной Америки, 2 – Океании.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина вскоре проведет Глобальный саммит мира на уровне глав государств. Его примет в своей территории Швейцарии.

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