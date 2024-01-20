'Это динамика, ВСУ работают на опережение': Барабаш сказал, удалось ли оккупантам закрепиться на окраинах Авдеевки

Российские оккупационные войска имеют определенные продвижения на Авдеевском направлении. Там, где врагу удается оперативно продвигаться, он пытается закрепиться, однако Силы обороны Украины отбрасывают захватчиков назад и сделать это не удается.

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Об этом в эфире "Еспресо" сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, комментируя ситуацию на севере населенного пункта. По его словам, противник пытается проводить штурмы по всем направлениям вокруг Авдеевки.

"Смотря на карту кажется, что все пропало, но на самом деле все немного не так. Много стабилизирующих действий украинские военные предпринимают. Враг если где-то продвинулся, то закрепиться им не удается, день-два и украинские бойцы отбрасывают их обратно", – сказал Барабаш.

Иногда россиян удается отбросить на значительное расстояние, как это было в районе Новобахмутовки и Очеретино (вдоль дороги).

"Это динамика. В таких условиях это постоянное движение, нет такого устойчивого: зашли и закрепились – и все получилось. Отрабатывают украинские бойцы на опережение", – отметил начальник МВА.

Он также рассказал о ситуации в самом городе, где до сих пор проживает 1100 гражданских. Ежедневно оккупанты по меньшей мере 40 раз бьют по населенному пункту, а главной их целью остается перерезание единственной дороги, ведущей в Авдеевку, с целью разрушения военной и гражданской логистики. ВСУ не дают захватчикам этого сделать.

"Они хотят перекрыть логистику военным, у которых свои задачи, и нам, потому что мы используем дорогу для эвакуации, доставки гуманитарной помощи, генераторов и топлива для них, чтобы заряжаться и качать воду местным с помощью генераторов", – сказал Барабаш.

Как сообщал OBOZ.UA, армия страны-агрессора РФ на Авдеевском направлении не может прорвать оборону ВСУ и теряет сотни солдат за сутки. Целью врага остается окружение Авдеевки, чтобы отчитаться диктатору Владимиру Путину о "взятии" города.

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