Теряют сотни солдат и добивают раненых: в ВСУ рассказали о целях окупантов в Авдеевке

Армия РФ на Авдеевском направлении не может прорвать оборону ВСУ и теряет сотни солдат в сутки. Также россияне добивают своих раненых.

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Об этом сообщил в утреннем эфире Эспрессо офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Он также отметил, что украинские войска отстаивают свои позиции на Авдеевском направлении, где враг имеет целью перерезать дороги и окружить город.

По словам военного, самой сложной ситуацией на Авдеевском направлении является север и юго-запад.

"Цели у них остаются те же - перерезать дороги, окружить Авдеевку и отчитаться своему фюреру о том, что мы типа взяли Авдеевку и все у нас хорошо. Однако Силы обороны держат, наши подразделения все на местах, позиции - наши, пусть там как тяжело не было включая погодные условия, все подразделения выполняют свои боевые задачи", – пояснил военный.

Враг делает бесполезные попытки атаковать позиции. Что касается техники, то ее практически не используют.

"Если мы ее видим на дальних подступах, техника, которая там пытается стрелять с закрытых позиций, те же танки, то мы их тоже там подбиваем и на днях тоже было такое, что мы там не уничтожили, но подбивали их танки Т-72 Также активно охотимся за центрами управления беспилотниками, понимая, что не надо ждать, пока они к нам прилетят", – подчеркнул офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

По его словам, в зоне местной промзоны украинские войска уничтожают российских оккупантов, ведь этот район с 2014 года хорошо укреплен и простреливается, а воины мотивированы.

"Если брать по всему Авдеевскому направлению - Авдеевка, Марьинка, то это сотни - круглосуточно. Даже у нас по перехвату есть информация, прилагаемая командиром одной из групп: у нас здесь трехсот; говорит: ну, ты знаешь что делать, если не сделаешь, так я тебя... Вот они их сами утилизируют, чтобы не выносить, не прилагать усилий для того, чтобы оказать помощь. Это все рано или поздно все равно отражается на моральном состоянии их бойцов. Вы видите, что у них там уже творится и уже Башкортостан поднялся, я думаю, это дело времени", – заявил военный, комментируя потери врага.

Напомним, офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов заявил, что страна-агрессор Россия хочет реванша на Авдеевском направлении и серьезно готовится к нему. Для этого противник стянул много резервов в Донецк и Макеевку.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска увеличили активность возле Степного Донецкой области и пытаются взять контроль над этим населенным пунктом. Также зафиксирована интенсивная деятельность военных РФ в окрестностях Авдеевских дач.

По данным британской разведки, основной задачей для российской оккупационной армии остается оцепление Авдеевки Донецкой области. Однако в ближайшей перспективе попытки агрессора изолировать Авдеевку маловероятны.

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