Войска РФ хотят окружить Авдеевку, ВСУ удерживают плацдарм в Крынках: разведка Британии оценила ситуацию на фронте в Украине

Основной задачей для российской оккупационной армии остается окружение Авдеевки Донецкой области. Однако в ближайшей перспективе попытки агрессора изолировать Авдеевку маловероятны.

Видео дня

В то же время путинские захватчики по-прежнему пытаются выбить украинских военных с плацдарма на левобережье Херсонщины. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети X.

В британском разведывательном ведомстве отметили, что за последнюю неделю ни российские, ни украинские войска не достигли каких-либо существенных результатов. Оккупанты не смогли извлечь выгоду из ограниченных территориальных завоеваний на Марьинском направлении в конце 2023 года и продвинуться в сторону Курахово или к Новомихаловке.

При этом в британской разведке подчеркнули, что окружение Авдеевки, вероятно, остается ключевым направлением страны-агрессора РФ. На сегодняшний день оккупанты имеют очень ограниченные территориальные завоевания ценой значительных потерь техники и живой силы.

В частности, украинские военнослужащие удерживают контроль над поселком Степовое, который обеспечивает доступ маршрутам снабжения в Авдеевки. В британской разведке уверены, что попытки России изолировать город маловероятны, по крайней мере, в течение ближайшего времени.

В то же время бойцы ВСУ продолжают удерживать плацдарм в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонской области. В свою очередь путинские террористы безуспешно пытаются вытеснить украинских военных.

Напомним, офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов заявил, что страна-агрессор Россия хочет реванша на Авдеевском направлении и серьезно готовится к нему. Для этого противник стянул много резервов в Донецк и Макеевку.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска увеличили активность возле Степового Донецкой области и пытаются взять контроль над этим населенным пунктом. Также зафиксирована интенсивная деятельность военных РФ в окрестностях Авдеевских дач.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!