Россия хочет реванша: боец 'Легиона Свободы' рассказал о потерях врага в войне и оценил угрозу нового наступления

Страна-агрессор Россия хочет реванша на Авдеевском направлении и серьезно готовится к нему. Для этого противник стянул много резервов в Донецк и Макеевку.

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Об этом в эфире OBOZ TV сказал офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов, рассказывая о ситуации вокруг Авдеевки Донецкой области. Он отметил, что из битвы за город, продолжавшейся с октября по декабрь прошлого года, Силы обороны Украины вышли победителями.

Враг при этом понес значительные потери. Сейчас можно говорить о по меньшей мере 400 уничтоженных единицах техники оккупантов и большом количестве ликвидированных и раненых захватчиков.

Когда начались сильные холода, россияне значительно снизили количество атак в районе Авдеевки, перед этим массированно ударив по городу и позициям ВСУ из авиации.

По состоянию на данный момент, говорит Морозов, оккупанты стянули резервы поближе к Авдеевке. Речь идет о большом количестве живой силы, часть из которой составляют завербованные на войну зэки. Стягивают россияне на это направление и технику, среди которой есть не только старые образцы, но и, например, современные танки Т-90.

"Другой вопрос – будут ли они эти резервы рассчитывать только на удар по Авдеевке. Или все-таки они рассчитывают развивать наступление из Марьинки в сторону Курахово и дальше. Или часть резервов пойдет на Купянск... Но то, что резервы подтянуты, то, что их очень много, это правда и это нас стимулирует готовиться к новой битве", – подчеркнул военный.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска увеличили активность возле Степового Донецкой области и пытаются взять контроль над этим населенным пунктом. Также зафиксирована интенсивная деятельность военных РФ в окрестностях Авдеевских дач.

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