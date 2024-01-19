Враг сумел зацепиться за несколько домов на окраине Авдеевки. Украинское руководство должно немедленно предоставить усиление (не приказы держаться и крики, а реальное усиление).

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Зашли несколько групп россиян без каких-либо масштабных штурмов - а просто зашли, потому что в этом месте просто не хватает людей и технических средств для контроля всех посадок и подходов.

Я много писал о необходимости усиления Авдеевки людьми и вооружением, и всем говорил именно о таком сценарии. При том уровне комплектности, который на том направлении, чуда не случится, и у врага возникают пути проникновения везде боевые порядки.

Верховный главнокомандующий Зеленский приезжал и пообещал на встрече с солдатами решить проблемы и усугубить. К сожалению, даже необходимый минимум усиления не был исполнен.

Именно сейчас в Авдеевке нужны боеспособные резервы, которые ликвидируют прорыв и в целом усилят защиту. Если это не сделать сейчас, и россияне смогут действительно серьезно зацепиться за городскую застройку, то придется потом, как в Бахмуте, бросать в бой в десять раз больше сил, чтобы как можно дольше вести сопротивление в городе - но тогда потери вырастут на порядок и будет уже поздно. слишком поздно.

И ответственность за провал в Авдеевке будет полностью на Зеленском, который посетил город и гарантировал направить туда дополнительные силы.