Тарнавский рассказал, где армия РФ прибегает к штурму и наступлению

Российские оккупанты на Таврическом направлении сосредотачивают штурмовые и наступательные действия на Авдеевке и Новомихайловке Донецкой области. В основном враг прибегает к атакам пехотой, почти без задействования бронетехники.

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О ситуации рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале. По его словам, после недели значительной активности авиации врага, за минувшие сутки по состоянию на 6:00 утра 20 января оккупанты не нанесли ни одного авиаудара.

В то же время они нанесли три ракетных удара с ЗРК С-300 по Донетчине и продолжают активно применять артиллерию.

"Штурмовые и наступательные действия противник акцентирует на Авдеевке и Новомихайловке. В основном это атаки пехотой почти без задействования бронетехники", – рассказал Тарнавский.

Всего в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг провел 49 боевых столкновений и совершил 592 артобстрела.

Одна неудачная попытка врага улучшить тактическое положение была южнее Золотой Нивы, а в Запорожье их было три – западнее Вербового, рассказал командующий.

Общие потери РФ в живой силе составили 356 человек и 13 единиц вооружения и военной техники. В частности, оккупанты потеряли две артсистемы, три дрона, три автомобиля и пять единиц спецтехники.

Напомним, Таврическое направление – это линия фронта на Запорожье и в южной части Донетчины (до Горловки). В него входят Мелитопольское, Бердянское, Угледарское, Марьинское и Авдеевское направления.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что потери войск РФ в районе Авдеевки в последние недели значительно выросли. А по оценкам разведки США, с октября 2023 года враг здесь потерял более 13 тыс. человек и 220 боевых машин.

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