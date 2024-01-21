Штурмы, авианалеты, контактные бои: в ВСУ показали одну из самых больших битв за Авдеевку. Видео

В Вооруженных силах Украины показали один из самых больших штурмов Авдеевки, историческое сражение, которое произошло в октябре 2023 года. Противник бросил на поле боя такое количество техники, которое в 21 веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

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Кадры, словно из фильмов об апокалипсисе, опубликовали в Facebook 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, бойцы которой находились в эпицентре тех событий. Защитники отметили, что уже пятый месяц подряд, начиная с 10 октября, враг безумными силами пытается проломить нашу линию обороны.

"Штурмы – ежедневные. Авианалеты – ежедневные. Контактные бои – ежедневные", – отметили военные.

На кадрах видно, что россияне, пытаясь окружить Авдеевку, применили более 50 единиц бронетехники и около 500 штурмовиков. Перед штурмом оккупанты проводили массированную артподготовку и ставили маскирующие дымы. Бронетехника разделилась на три группы, во главе каждой шел танк, который вел непрерывный огонь.

Украинская артиллерия поливала врага огнем. Земля горела, оккупанты несли потери, но продолжали давить. Несколько танков взорвались на минах, их экипажи скрылись с поля боя.

В конце концов, россияне не достигли никакой цели, их командиры растерялись и не понимали, как действовать дальше. Сбросили пехоту, после чего защитники вступили в контактное сражение с врагом. Оккупанты из других групп, увидев разгром своих "коллег" начали медлить с новыми штурмами.

"Вот так выглядит героизм. Героизм украинского Воина", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что оккупанты продолжают совершать штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Причем путинские войска преимущественно используют артиллерийские средства и множество пехоты.

– Накануне начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что оккупанты имеют определенные продвижения на Авдеевском направлении. Там, где врагу удается оперативно продвигаться, он пытается закрепиться, однако Силы обороны Украины отвергают захватчиков назад и сделать это не удается.

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