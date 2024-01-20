Российские войска активно используют артиллерию и большое количество пехоты в Авдеевке и Марьинке – Силы обороны

Российская террористическая армия продолжает осуществлять штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлениях. При чем путинские войска в основном используют артиллерийские средства и огромное количество пехоты.

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В то же время за прошедшие сутки 19 января враг не совершил ни одного авиаудара на этом участке фронта. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

По его словам, на Марьинском направлении захватчики активно наступают в районе Новомихайловки. Также враг не прекращает атаковать в районе Авдеевки.

При этом Штупун отметил, что в течение суток 19 января на этом участке фронты оккупанты не совершили ни одного авиаудара. Однако враг наносит большое количество артиллерийских ударов и применял зенитные ракеты С-300 для ударов по наземным целям. Всего за сутки было зафиксировано 592 обстрела и три ракетных удара.

"Им надо компенсировать авиационные удары чем-то, поэтому он задействует ракеты и артиллерию. С авиацией, возможно, где-то боеприпасы не подвезли, возможно, скажем, самолеты проходят какое-то регламентное обслуживание и так далее. Возможно, погода. Много есть причин", – сказал Штупун.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потери войск России в районе Авдеевки на Донетчине в последние недели значительно выросли. В то же время он не стал озвучивать конкретных цифр.

Ранее украинский военный журналист Юрий Бутусов заявил о критической ситуации в Авдеевке. По его словам, враг сумел зацепиться за несколько домов на окраине города.

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