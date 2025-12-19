Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины: семеро погибших, 15 раненых

Вечером в пятницу, 19 декабря, российские войска снова нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки семь человек погибли, еще 15 были ранены.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. Захватчики запустили по Одесщине баллистические ракеты, под массированным ударом оказался объект портовой инфраструктуры Одесского района.

Вследствие обстрела РФ произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке.

"По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", – написал Кипер.

Работа оперативных и экстренных служб затруднена постоянно продолжающейся воздушной тревогой, добавил он.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели на Одессу в 19:58. В 21:00 снова объявили угрозу применения баллистики с юга.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба выразил соболезнования семьям погибших.

"Повреждены также грузовые автомобили и техника. Мир же должен соответственно реагировать и усиливать санкционное давление на страну-агрессора", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 декабря в Одесской области российский ударный беспилотник поразил гражданский автомобиль, который двигался по мосту в Одесском районе. В машине находилась женщина с тремя детьми, мать погибла от тяжелых травм, детей госпитализировали. Происшествие произошло днем, когда транспорт двигался по направлению через Днестровский лиман.

В ночь на 19 декабря российские захватчики вновь атаковали Одессу с воздуха беспилотниками. В городе прогремели взрывы, вспыхнуло несколько пожаров, зафиксированы попадания в жилые дома.

Как отмечают местные власти, оккупанты снова били по энергетической инфраструктуре города и железной дороге. Был ранен один гражданский человек – сотрудница "Укрзалізниці".

