В Одесской области враг ударил по гражданскому авто: погибла мать, трое детей пострадали

Сегодня в Одесской области российский ударный беспилотник поразил гражданский автомобиль, который двигался по мосту в Одесском районе. В машине находилась женщина с тремя детьми, мать погибла от тяжелых травм, детей госпитализировали. Происшествие произошло днем, когда транспорт двигался по направлению через Днестровский лиман.

О последствиях атаки сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем официальном канале. По его словам, женщина умерла в карете скорой помощи, а трое детей получили телесные повреждения и острую реакцию на стресс.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Это еще одно циничное военное преступление россии – удар по мирным людям", – написал он.

В областной администрации отметили опасность для гражданского транспорта в этом районе. И, если коротко, ситуация там остается напряженной, риски безопасности высокие. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим детям в больнице.

Детали атаки

Удар беспилотника пришелся на автомобиль, который двигался по мосту в районе Днестровского лимана вблизи села Маяки. По словам главы ОВА, враг уже в третий раз атаковал этот участок. Водителей просят воздержаться от движения в направлении моста, чтобы избежать новых жертв. Состояние детей оценивают врачи, угрозы их жизни пока не уточняют.

Напомним, в ночь на 13 декабря основной целью оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры, однако повреждения также зафиксированы в жилом секторе, о чем рассказали очевидцы.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 13 декабря в Одесской МВА не давали никаких прогнозов относительно сроков возвращения электричества, тепла и воды – все зависит от работы энергетиков. Однако ориентировочное время восстановления указали в ДТЭК.

