'Ланцет', ZALA и 'Молния-2': бойцы бригады 'Хищник' показали, как охотятся на воздушные цели врага на Константиновском направлении. Видео

Бойцы бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции показали, как системно уничтожают российские воздушные цели на Константиновском направлении. Видео боевой работы обнародовали 18 декабря, зафиксировав поражение дронов различных типов над прифронтовыми городами.

Информацию о результатах боевой работы распространили на официальном канале бригады "Хищник". В тот же день сообщение появилось и в Официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

В МВД отметили: "Бригада Патрульной полиции "Хищник" системно зачищает воздушное пространство. Бойцы не дают противнику работать в небе над прифронтовыми городами, последовательно уничтожая вражеские воздушные цели на своем участке фронта".

По данным силовиков, Константиновское направление остается зоной постоянной активности российских беспилотников. Мобильные огневые группы работают здесь фактически без пауз. В видео видно, как бойцы отслеживают цели и реагируют быстро, без лишних движений. Это обычная, но напряженная работа, которая напрямую влияет на безопасность мирных жителей.

Сбитые цели врага

Во время боевой работы бойцы поразили и уничтожили дрон-камикадзе "Ланцет", беспилотник ZALA Z-16, а также несколько БпЛА типа "Молния-2". Кроме этого, ликвидировали российский тяжелый бомбер. Сбросами также уничтожили вражеские FPV-дроны, которые находились в засадах на маршрутах движения.

Ранее в бригаде сообщали, что мобильные огневые группы "Хищника" ежедневно сбивают FPV-дроны и другие беспилотники над Константиновкой. По словам защитников, дронов в небе настолько много, что после уничтожения одного в прицеле почти сразу появляется следующий.

"Это непрерывная работа – прикрывать людей, город и дороги", – отметили бойцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине намерены нарастить производство специальных антидронових патронов "Горошек", которые позволяют уничтожать вражеские FPV-дроны и беспилотники типа "мавик" из штатного стрелкового оружия. Речь идет о решении, которое применяется без замены автомата и без привлечения дополнительных средств противодействия.

