Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Одесской области: есть попадания в жилые дома
В ночь на 19 декабря российские захватчики вновь атаковали Одессу с воздуха беспилотниками. В городе прогремели взрывы, есть несколько пожаров, зафиксированы попадания в жилые дома.
Как отмечают местные власти, оккупанты снова бьют по энергетической инфраструктуре города. На данный момент – в полночь на 19 декабря – информации о погибших и пострадавших нет.
Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, один из дронов врага попал в балкон 22-го этажа многоэтажного дома в жилом комплексе.
Также в результате попаданияударного БпЛА в другой жилой дом, поврежден фасад и квартира на 15-м этаже многоэтажки, выбиты окна, повреждено имущество.
В обоих случаях обошлось без дальнейшего возгорания.
В свою очередь глава МВА Сергей Лысак отметил, что в результате вражеской атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры и помещений одесситов.
"Информация о погибших и пострадавших пока не поступала", – утверждает он.
Жители Поскота (жилой массив на севере Одессы, расположенный в Пересыпском районе) после первых взрывов в городе пожаловались на перебои с электроснабжением.
Из-за вражеской атаки было перекрыто движение на трассе Одесса-Рени в районе "Маяк". Гражданам, которые стали заложниками последствий вражеских атак на данной автодороге, уже оказывается вся необходимая помощь, уточнил Олег Кипер.
Там совместными действиями областной и городской военных администраций, а также организации Общества Красного Креста Украины развернут Координационный гуманитарный штаб, который оказывает необходимую первоочередную помощь.
Воздушная тревога в регионе началась в 20:25 из-за угрозы применения баллистического вооружения. Впоследствии в Воздушных силах предупредили о движении ударных БПЛА в направлении Одессы.
Серия взрывов прогремела в городе в 23:11. Их было по меньшей мере восемь.
Атака (соответственно, и воздушная тревога) еще продолжается.
Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области 18 декабря российский ударный беспилотник поразил гражданский автомобиль, который двигался по мосту в Одесском районе. В машине находилась женщина с тремя детьми, мать погибла от тяжелых травм, детей госпитализировали. Происшествие произошло днем, когда транспорт двигался по направлению через Днестровский лиман.
