В Ростове и Орле прогремели взрывы: россияне жалуются на ракетную атаку и исчезновение света. Фото и видео

В ночь на 19 декабря в нескольких регионах РФ звучали взрывы: россияне жаловались на украинскую атаку. По Ростову-на-Дону, вероятно, был нанесен ракетный удар, после которого в городе пропал свет.

Похожими были итоги ночи и для города Орел, который также был частично обесточен после взрывов – там были поражены ТЭЦ и трансформаторное оборудование. Подробности сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Последствия ночной атаки в Ростовской области

О том, что в Ростове-на-Дону случился локальный "блэкаут", в Exilenova+ рассказали около 02:30 ночи.

"Часть Ростова без света после прилетов", – отмечено в сообщении.

Во тьму столицу одного из приграничных регионов РФ, похоже, погрузили не уже привычные дроны, а кое-что помощнее.

"Вероятно, момент ракетного удара по Ростову, после которого у половины города пропал свет", – отметили в Exilenova+, опубликовав кадры с моментом удара, снятые с разных ракурсов.

Последствия ночной атаки в Орловской области

Похожие события происходили этой ночью и в Орловской области РФ.

"Орел. Местные жители сообщают о двух ракетных ударах. Первая ракета поразила ТЭЦ, вторая – трансформаторное оборудование. В части города потух свет", – отметили в Exilenova+.

Атаку подтвердил также местный губернатор Андрей Клычков. Он "утешил" жителей Орла тем, что, кроме света, из их квартир могут исчезнуть также горячая вода и тепло.

"В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла", – написал чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее в Ростове был поражен нефтяной танкер "Валерий Горчаков", он входит в теневой флот РФ.

Случилось это накануне, также взрывы прогремели в российском Батайске, в ряде населенных пунктов пропал свет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!