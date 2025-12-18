'Валерий Горчаков' попал под удар: что известно о танкере 'теневого' флота России, пораженном в Ростове. Фото и видео

В ночь на 18 декабря в порту Ростова-на-Дону был атакован российский корабль "Валерий Горчаков". Страна-агрессор использует судно в качестве нефтеналивного танкера.

По предварительным данным, два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы в Ростове

По предварительным данным, нефтеналивной танкер "Валерий Горчаков" в момент атаки находился вблизи терминала перевалки нефти в порту Ростова-на-Дону. Судно было построено в 1969 году как сухогрузный теплоход. В 2004 году оно было переоборудовано из сухогруза в нефтеналивной танкер по проекту 156ST/5009. На сегодняшний день "Валерий Горчаков" предназначен для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Мониторинговые каналы предположили, что в ходе операции были применены реактивные БПЛА или ракеты. Такие выводы очевидцы сделали исходя из звука, которые слышали в районе порта.

Согласно данным сервиса для отслеживания местоположения морских судов в реальном времени Marine Traffic, российский нефтеналивной танкер "Валерий Горчаков" накануне атаки прибыл из акватории Черного моря. Танкер задействован в теновом флоте и ранее фиксировался в акватории порта Мариуполь и Бердняск.

Губернатор Ростовской области, а также мэр Ростова подтвердили гибель членов экипажа и, как следствие, поражение танкера. В то же время чиновники утверждают, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Напомним, с вечера 17 декабря неспокойно было в Ростовской области РФ. Взрывы прогремели в Ростове-на-Дону и в соседнем Батайске, они были атакованы БПЛА и, предварительно, ракетами. Атаку дронами на Ростов подтвердил городской голова Александр Скрябин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 декабря по меньшей мере два региона РФ – Саратовская область и Краснодарский край – были атакованы БПЛА. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили – Силы обороны Украины осуществили еще одну удачную операцию на территории страны-агрессора. В итоге был поражен НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

