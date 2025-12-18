УкраїнськаУКР
"Большая воронка в бетоне": эксперт назвал "сюрприз", который получил враг после поражения субмарины в Новороссийске

Михаил Левакин
Поражение в Новороссийске украинскими дронами Sub Sea Baby российской подводной субмарины класса "Варшавянка" было "неидеальным" – вместо самой лодки беспилотные аппараты попали в пирс. Тем не менее, субмарину "однозначно можно списать в утиль", более того, от такого поражения есть и другие бонусы.

Например, поражение других лодок, которые были рядом. И это не единственный момент, на который стоит обратить внимание, рассказал в эфире OBOZ.UA эксперт, главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

Критические повреждения

Факт, что Sub Sea Baby попали в пирс рядом с "Варшавянкой", подтверждается спутниковыми снимками (ниже), которые были сделаны на следующий день, 16 декабря. Но этими же фото подтверждается справедливость заявления Службы безопасности Украины, что субмарина "получила критические повреждения".

"Подводный Sub Sea Baby, он немного промахнулся, надо признавать то, что поражение не было идеальным. Он врезался и взорвался в пирс. Но на спутниковом снимке хорошо видны последствия этого взрыва. Там воронка в сплошь бетонном пирсе диаметром примерно девять метров. То есть это прямо говорит о том, насколько там была мощная боевая часть, потому что такая воронка – это очень много", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что из-за полученных повреждений российскую лодку точно "можно сдавать в утиль на металлолом".

"Там два внутренних отсека затоплены. Там критические реальные повреждения, это без всяких вариантов, никак иначе. Даже если бы там танк стоял, а не то, что подводная лодка, то она бы уже была в небоеспособном состоянии. То, что там затоплены два отсека – это как минимум. Повреждены рулевые механизмы, их приводы, поврежден вал, поврежден винт, повреждена гидроэлектрическая установка – и это минимальный перечень повреждений, а на самом деле, их может быть значительно больше" – рассказал Олег Катков.

Приятный бонус

Мощный взрыв дрона СБУ повредил не только гидроэлектрическое оборудование "Варшавянки", но и других подводных лодок рядом. По крайней мере, еще одной, которая стояла в нескольких десятках метров от места взрыва, заверил эксперт.

"Это очень чувствительная аппаратура, и мощный взрыв вполне выводит ее из строя. И в этом – приятный бонус", – сказал он.

Олег Катков добавил, что непосредственно "Варшавянка" получила "поражения равные уничтожению". Косвенно это подтверждается тем, что другие лодки после взрыва довольно оперативно перевели в другие порты, а притопленная поврежденная лодка осталась на месте (что понятно – она, мягко говоря, не на ходу и не на плаву).

"И тут начинается главный сюрприз. Место ремонта подводных лодок в Черном море – это пока оккупированный Севастополь – именно там в сухом доке была в свое время ракетой поражена другая аналогичная подводная лодка проекта "Варшавянка", "Ростов-на-Дону". И ту пораженную лодку также не перевели куда-то в более безопасное место. Поэтому она в 2024 году была еще раз, уже окончательно прибита вторым ударом. Если после этого у рашистов в Черном море оставалось три "Варшавянки", то сейчас только две, то есть 50% флота этого класса уничтожено", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, указанное поражение "Варшавянки", которое состоялось в порту Новороссийска 15 декабря, стало возможным благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории применились для атаки на субмарину.

На видео здесь хорошо видно сам взрыв в районе хвостовой части субмарины, которая находится под водой.

