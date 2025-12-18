'Сложный процесс': военный объяснил, почему 'зачистка' Купянска от врага идет медленно

В Купянске Харьковской области продолжается планомерная зачистка российских сил, которые успели прорваться в город еще с сентября. Ликвидация врага происходит исключительно благодаря максимальному использованию дронов.

Об этом в эфире"Общественного вещания" рассказал пресс-офицер 2-го корпуса Национальной гвардии Украины Владимир Дегтярев. По его словам, одновременно готовятся рубежи обороны, потому что россияне будут прорываться к своим подразделениям с севера .

Ситуация в Купянске

Поэтомупродолжается инженерная подготовка, а также постоянное планомерное выявление средствами различными БПЛА россиян в городе.

"Мы обеспечили то, что Россия не сможет использовать город Купянск как зону для накопления и продвижения. Потому что, вероятно, дальше они планировали двигаться вниз вдоль реки Оскол, отсекая остальные наши подразделения. Очевидно, что им это уже не удастся", – говорит Дегтярев.

Остатки российских отрядов, которые оказались в Купянске, имеют ограниченные ресурсы. Несмотря на то, чтоони ищут еду в квартирах и подвалах, патронов им не хватает катастрофически.

"Если сейчас и осуществляется логистика к ним, то исключительно воздушным путем. И наша задача – отслеживать и уничтожать. Зачистка города – это сложный процесс. Поэтому, вероятно, она продлится долго, потому что жизнь каждого украинского пехотинца-штурмовика важнее. Если мы можем его заменить ударным дроном, то мы это будем делать" – отметил Владимир Дегтярев.

Напомним, партизаны "Атеш" заявили, что более 30 солдат 121-го и 122-го мотострелковых полков ВС РФ остаются в центре Купянска. А еще несколько отрядов забаррикадировались в подвалах жилых домов недалеко от больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Генштабе нарастает напряжение после срыва планов по Купянску и Покровскому направлению. Провал установленных сроков вызвал резкую реакцию политического руководства РФ и обострил внутренние конфликты в военном командовании.

