ВСУ в порту Севастополя потопили российскую подлодку: что известно

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 во временно оккупированном Крыму. В результате удара подлодка затонула на месте.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. По подтвержденной информации, подразделения ракетных войск в сотрудничестве с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

А в порту Севастополя была успешно поражена подлодка черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону", в результате чего та утонула. Ее стоимость оценивается в 300 миллионов долларов.

Это уже не первая атака ВСУ на эту подлодку. Во время украинской ракетной атаки 13 сентября 2023 года судно уже получало значительные повреждения. После этого проводились работы по его ремонту и испытаниям в акватории Севастопольской гавани.

Уничтожение Ростова-на-Дону еще раз подтверждает, что для российского флота нет безопасных мест в территориальных водах Украины в Черном море.

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" – класс Kilo по классификации НАТО – является одной из четырех подлодок этого класса, способных запускать ракеты "Калибр". Она была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

Напомним, что ранее в сети появились фото поврежденной 13 сентября российской подводной лодки "Ростов-на-Дону". На кадрах было видно, что во время "хлопка" на территории судоремонтного завода в Севастополе, судну был нанесен серьезный ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки 13 сентября 2023 года по флоту России в Севастополе были задействованы в частности Силы специальных операций ВС Украины.